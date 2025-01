Sem reforma, tabela do Imposto de Renda segue congelada em 2025

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A tabela do Imposto de Renda (IR) permanece sem alterações em 2025 devido ao adiamento da reforma tributária. Com isso, contribuintes que ganham a partir de R$ 2.824 mensais, o equivalente a menos de dois salários mínimos, continuarão pagando o imposto de renda, enquanto as faixas de tributação acima permanecem inalteradas desde 2015.

Em novembro de 2024, o governo federal havia anunciado a intenção de aumentar a faixa de isenção para R$ 5 mil, como parte da segunda fase da reforma tributária, que abrange mudanças no IR. Em contrapartida, foi proposto criar uma alíquota de 10% sobre rendimentos acima de R$ 50 mil mensais, visando equilibrar as contas públicas. No entanto, inconsistências nos cálculos da Receita Federal levaram ao adiamento do projeto, que deve ser enviado ao Congresso apenas após a aprovação do Orçamento de 2025, prevista para fevereiro.

Atualmente, a faixa de isenção oficial é de R$ 2.259,20, mas, para beneficiar quem ganha até R$ 2.824, o governo aplica um desconto simplificado de R$ 564,80 sobre a base de cálculo. A Receita esclarece que essa dedução é opcional e pode ser substituída pelas deduções legais, como despesas com saúde, educação, dependentes e pensão alimentícia, caso sejam mais vantajosas para o contribuinte.

Confira as alíquotas vigentes:

• Até R$ 2.259,20: isento

• De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65: 7,5% (parcela a deduzir: R$ 169,44)

• De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05: 15% (parcela a deduzir: R$ 381,44)

• De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68: 22,5% (parcela a deduzir: R$ 662,77)

• Acima de R$ 4.664,68: 27,5% (parcela a deduzir: R$ 896,00).

A última alteração na tabela ocorreu em fevereiro de 2024, quando a faixa de isenção foi elevada de R$ 2.640 para R$ 2.824. A aprovação de mudanças dependerá das discussões legislativas sobre a reforma do IR no início deste ano.

Fonte: Agência Brasil