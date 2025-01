Saldo positivo

Com uma movimentação histórica de 87,3 milhões de dólares exportados, o Acre registra superávit na balança comercial. O destaque é para a indústria de transformação, que exportou 60,4% do total vendido para outros países. A carne bovina e carne suína lideram o ranking de produtos enviados para fora do estado.

Que fim levou?

Entrou o ano, terminou o recesso e ninguém do governo fala sobre as providências do processo de falência da Peixes da Amazônia. Dizem que a ordem para a privação vem da Casa Civil.

Saneamento

Esperar o que de um estado que figura entre os dez piores em saneamento básico, que desperdiça 60% de água potável, com lixões a céu aberto desafiando os órgãos de controle?! Estamos longe das metas do Marco Legal. O mosquito agradece.

Sistema rabecão

Os prefeitos de forma coletiva agem com mutirões de limpeza depois que o caos está instalado e que os índices de infestação estão em descontrole. É o famoso sistema rabecão na gestão pública.

Agências sem resultados

O ano se inicia sem que as agências do estado apresentem resultados, beirando a inércia. Anac e Ageac servem como cabide de emprego, com orçamentos pesados no bolso do consumidor acreano, abrigam apadrinhados políticos e uma centena de terceirizados fantasmas. Tudo aos olhos do TCE.

Gostinho de “quero mais”

Mailza não perde tempo e já tenta marcar território ao visitar cada secretaria estadual. A recepção é calorosa entre os servidores e a vice-governadora vem deixando sua marca e gostinho de “quero mais”.

Cidades praianas

Perguntar não ofende… Será que a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco vai continuar bancando qualificação em cidades praianas para os vereadores de Rio Branco, com gordas diárias pagas pelos impostos municipais?

Comércio

Novembro de 2024, comparado a 2023, registrou aumento de 4,7% no comércio varejista. Foi o que apontou o IBGE nesta quinta (9). Quando comparado novembro de 2024 a outubro do mesmo ano, houve queda de 0,4%.

Restrito

As vendas do varejo restrito (consumo de bens básicos pela população) acumularam, em 2024, alta de 5%, comparado ao ano anterior. Os números guardam relação com o país. Não ao Acre especificamente. Por aqui, o que vale é o fiado de sempre na caderneta da mercearia, pago quando sai o Bolsa Família.

Suspensa

Foi suspensa no último segundo a paralisação dos motoristas de ônibus de Rio Branco. Motivo: falta de pagamento do salário de dezembro e vale-refeição. Reunidos em assembleia antes das 5 horas da manhã, os trabalhadores estavam decididos a parar. Iriam parar. A direção da Ricco contornou e se comprometeu a pagar o vale-refeição nesta sexta (10) e o salário (de dezembro) dia 15.

Primeiro

Essa questão da licitação precisa ser agilizada pela equipe da Procuradoria Geral do Município. A RBTrans informa que o que estava sob responsabilidade dela foi feito. A nova legislatura da Câmara também precisa pressionar. Fato: até agora, o transporte coletivo foi uma agenda periférica da Prefeitura de Rio Branco. Não é opinião. É fato.

Sob nova direção

A família Pires assumiu, de fato, os negócios do publicitário Rodrigo Pires, falecido em dezembro. O pai, Gilberto Pires, tocará a PWS, agência de publicidade que gerencia a verba da mídia da Assembleia Legislativa e Câmara de Rio Branco.

Comando

Sobre nota veiculada ontem (9) nesta coluna dando conta da postura de Alysson Bestene em não informar a origem dos recursos para obras emergenciais da ETA1, um assessor disse que, muitas vezes, não informam ao vice-prefeito corretamente. Na verdade, isso é um comando geral, não se ressaltar a política do Governo Federal.

Silêncio medonho

A extrema direita no Acre não deu um pio com relação ao ato de 8 de janeiro, pedido de anistia. Um evento foi organizado pelo Palácio do Planalto chamado de “cerimônia em defesa da democracia”.