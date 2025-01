Receita bloqueia FPM de R$ 600 mil e salários da Prefeitura de Feijó podem atrasar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito Railson Ferreira (Republicanos) se deparou com uma situação grave na prefeitura de Feijó nesta sexta-feira, 10. A Receita Federal bloqueou mais de R$ 600 mil do primeiro repasse dos Fundo de Participação dos Municípios (FPM) dos cofres da cidade devido o ex-prefeito Kiefer Cavalcante não ter pago os encargos do INSS dos meses de novembro, dezembro e 13⁠º salários de 2024 de mais de 1.500 servidores públicos da cidade.

O recurso que foi bloqueado é usado para pagamento de servidores, repasse para a Câmara Municipal e demais despesas. Com isso, a condição financeira do município ficou ainda mais fragilizada e algumas medidas de contenção de gastos terão que ser mais firmes, para que não cause impacto no pagamento dos servidores.

“O bloqueio do FPM nos trouxe bastante preocupação, pois estamos iniciando nossa gestão, sendo assim um momento delicado. Agora é refazer cálculos e reorganizar nossas finanças. Essa dívida não fomos nós que criamos, mas somos nós que vamos pagar, as medidas cabíveis e as responsabilizações estão sendo providenciadas”, disse o prefeito Railson Ferreira ao ser questionado pelo ac24horas.

O prefeito ainda informou que sua equipe está fazendo um levantamento de contratos que podem ter sido superfaturados e salientou que computadores com dados importantes foram quebrados, o que atrasada a análise da gestão passada.