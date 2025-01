Presídio de Cruzeiro do Sul recebe nova fase da Operação Adsumus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Como continuidade da operação Adsumus, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -Sejusp,a Polícia Penal realizou uma ação de revista nesta quinta-feira, 9, no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, com o uso de cães. A Divisão de Estabelecimento Penal de Monitoramento Eletrônico (DEPME), realizou uma ação de fiscalização e orientação em Cruzeiro do Sul, na quarta-feira, 8.

O chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Monitoramento Eletrônico, Vinícius D’anzicourt, explicou que o objetivo principal é reforçar a segurança da população e reduzir os índices de criminalidade. “A primeira fase foi realizada em Feijó e Tarauacá e seguimos em Cruzeiro do Sul”, informou.

O presidente do Iapen também ressaltou a importância das ações conjuntas. “Cumprimos mais uma etapa da operação Adsumus, com revistas internas no presídio e fiscalizações de monitorados fora das unidades prisionais. Nosso objetivo é promover mais segurança tanto dentro quanto fora dos presídios”, concluiu o presidente do Instituto de Administração Penitenciária- Iapen, Marcos Frank Costa.

