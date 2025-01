Prefeitura e Acisa anunciam vencedores do concurso de ornamentação natalina na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), participa nesta sexta-feira (10), na Associação Comercial do Acre (Acisa), do anúncio dos vencedores de oito categorias do Concurso de Ornamentação Natalina de 2024. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a Acisa.

Com um total de R$ 303.600 em prêmios distribuídos em 11 categorias, o concurso contempla diversas modalidades, incluindo fotografia profissional, fotografia amadora e a foto mais curtida no Instagram da Prefeitura. Também serão premiadas as melhores ornamentações de ruas, residências, bares e restaurantes, comércios, carros comuns, carros antigos, motocicletas e bicicletas.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, explicou que, nesta etapa, serão divulgados apenas os vencedores, enquanto a entrega dos prêmios ficará para o retorno do prefeito Tião Bocalom (PL), que está de férias. “Os jurados já votaram, e hoje vamos divulgar os ganhadores. Cada categoria tem premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. As inscrições para as categorias de fotografia profissional e amadora permanecem abertas até o dia 20 de janeiro, com os resultados sendo divulgados posteriormente. A entrega dos prêmios está prevista para o final do mês, aguardando a definição da data com o prefeito Bocalom”, detalhou.

Dossa destacou ainda os benefícios econômicos gerados pelo concurso. “O retorno é muito positivo. Tanto a população quanto os comerciantes se envolvem. Esse tipo de campanha fomenta a economia local. Estive na carreata e foi incrível ver os carros enfeitados e as famílias participando. A premiação é atrativa, com categorias que chegam a premiar o primeiro lugar com R$ 20 mil, permitindo que os participantes invistam na decoração”, afirmou.

Durante o evento, Alysson Bestene ressaltou o empenho da gestão municipal em proporcionar momentos especiais para a população. “O prefeito Tião Bocalom demonstrou todo o cuidado com a cidade, transformando a Praça da Revolução em um espaço iluminado e acolhedor. Esse concurso é um incentivo para que os moradores enfeitem suas casas, ruas e veículos, criando um clima natalino para as famílias de Rio Branco. Além disso, reforça a parceria com a Acisa, que sempre está ao lado do município. Esse tipo de evento fomenta a economia local e gera oportunidades e renda, algo que pretendemos expandir em 2025”, declarou Bestene.

As categorias de Fotografia Profissional, Fotografia Amadora e Foto Mais Curtida permanecem abertas para inscrições até o dia 20 de janeiro. Os resultados dessas categorias serão divulgados em uma nova etapa.

Divulgação dos Vencedores do Concurso de Ornamentação Natalina 2024

Categoria: Ruas

Situação: Inscritos e desclassificados.

Categoria: Residências

Regional 1 – Belo Jardim

1º Lugar – R$4.000,00: Maria Railza Ferreira da Silva

2º Lugar – R$3.000,00: Marilene Rodrigues da Silva

3º Lugar – R$2.000,00: Gabriela Morais Machado

Regional 2 – Cadeia Velha

1º Lugar – R$4.000,00: Maria José das Graças Ferreira Brazil

2º Lugar – R$3.000,00: Maria Juscileide Vale Justa Lima

3º Lugar – R$2.000,00: Mariza Vasconcelos Macambira

Regional 3 – Calafate

1º Lugar – R$4.000,00: Adriano Pinho Cavalcante

2º Lugar – R$3.000,00: Leandro Rocha dos Santos

3º Lugar – R$2.000,00: Gleycilene Araújo de Oliveira

Regional 4 – Estação Experimental

1º Lugar – R$4.000,00: Aurílio Fernandes de Lima

2º Lugar – R$3.000,00: Anny Gabrielly Oliveira de Lima

3º Lugar – R$2.000,00: Sebastiana Ferreira Alves

Regional 5 – Floresta

1º Lugar – R$4.000,00: Eliane Maria Soares

2º Lugar – R$3.000,00: Maria Souza da Silva

3º Lugar – R$2.000,00: Gilberto Gil Amorim Rocha

Regional 6 – Baixada

1º Lugar – R$4.000,00: Suzane Menezes de Souza

2º Lugar – R$3.000,00: Marcos Freitas da Silva

3º Lugar – R$2.000,00: Maria Antônia Pereira da Silva

Regional 7 – São Francisco

1º Lugar – R$4.000,00: Adriana Elizabete de Souza Dantas

2º Lugar – R$3.000,00: Catarina de Oliveira Souza

3º Lugar – R$2.000,00: Raely Caetano Marques

Regional 8 – Seis de Agosto

1º Lugar – R$4.000,00: Maria Ribeiro da Silva

2º Lugar – R$3.000,00: Maria Cezário de Lima da Silva

3º Lugar – R$2.000,00: Juliana Silva Soares

Regional 9 – Tancredo Neves

1º Lugar – R$4.000,00: Wesley de Souza Ibernon

2º Lugar – R$3.000,00: Maria de Nazaré de Lima Caetano

3º Lugar – R$2.000,00: Terezinha Vieira da Luz Dias

Regional 10 – Vila Acre

1º Lugar – R$4.000,00: Adelinda Violeta Pinto Pereira

2º Lugar – R$3.000,00: Aderina Montenegro Ribeiro

3º Lugar – R$2.000,00: Maria Luzinete Moraes de Oliveira

—

Categoria: Bares e Restaurantes

1º Lugar – R$20.000,00: Maria e João Doceria

2º Lugar – R$15.000,00: Doce Deleite

3º Lugar – R$10.000,00: Du Velegas

Categoria: Comércio em Geral

1º Lugar – R$20.000,00: Star Motos

2º Lugar – R$15.000,00: Doces Regionais

3º Lugar – R$10.000,00: Exclusivité Papelaria

—

Categoria: Motocicletas

1º Lugar – R$3.000,00: Josias Santiago da Silva

2º Lugar – R$2.500,00: Karla Katrine Neri Teles

3º Lugar – R$2.000,00: Marcos Antônio Lopes de Souza

4º Lugar – R$1.500,00: Cleber Lopes de Lima

5º Lugar – R$1.000,00: Thiago Barreto dos Santos

6º ao 7º Lugar – R$500,00 cada: Andréia Gomes Cruz e Vinícius Barros de Melo

—

Categoria: Bicicletas

1º Lugar – R$1.500,00: Murilo de Melo Menezes

2º Lugar – R$1.100,00: Viviane Santiago da Silva

3º Lugar – R$1.000,00: Matheus Ricardo de Souza Dantas

4º Lugar – R$900,00: Auxiliadora da Silva

5º Lugar – R$800,00: Josiane Santiago da Silva

6º Lugar – R$600,00: Karine Andrade

7º Lugar – R$500,00: Marcelo Keven Ferreira da Silva

8º Lugar – R$400,00: Lourdes dos Santos Vidal

9º Lugar – R$300,00: Adryan Alves da Silva

—

Categoria: Carros Comuns

1º Lugar – R$5.000,00: Samuel Barbosa Macedo

2º Lugar – R$4.000,00: Rodonilton Pontes de Souza

3º Lugar – R$3.000,00: Renata Alves Buchmeier

—

Categoria: Carros Antigos

1º Lugar – R$5.000,00: Rômulo Moraes do Nascimento

2º Lugar – R$4.000,00: Ana Paula da Silva Xavier

3º Lugar – R$3.000,00: Frederico Zani