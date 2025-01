Prefeitura de Brasiléia intensifica ações preventivas contra arboviroses

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A secretaria de saúde de Brasiléia vem monitorando de perto o número de notificações de arboviroses no município. Esse acompanhamento inclui comparações anuais, considerando semanas epidemiológicas ou meses de referência. Os dados mais recentes mostram estabilidade no número de notificações e uma redução significativa em relação aos registros anteriores, de acordo com informações do sistema de saúde.

Apesar da diminuição, a preocupação é manter os números baixos. Para isso, a secretaria está intensificando as ações preventivas e as atividades de educação em saúde, com foco especial no período chuvoso, que favorece a proliferação do mosquito transmissor de doenças como a dengue.

Anúncio

Entre as ações planejadas estão atividades intersetoriais envolvendo a Secretaria de Obras e a Secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Endemias. Esse setor desempenha um papel essencial no combate à dengue, realizando o levantamento do índice de infestação dos domicílios, eliminando criadouros do mosquito e promovendo atividades educativas para conscientizar a população sobre os riscos e as medidas preventivas.

O secretário de Saúde de Brasiléia, Francelio Barbosa, destaca que o município oferece suporte completo para as pessoas com suspeita de arboviroses. “As unidades de saúde estão prontas para atender os casos suspeitos, realizamos coletas para identificar o tipo de arbovirose e disponibilizamos os medicamentos necessários na farmácia municipal para o tratamento”, afirmou.

Além disso, o secretário reforça a importância do envolvimento da população no combate às arboviroses. Ele alerta que, em caso de sintomas, como febre, dores no corpo e manchas na pele, os moradores devem procurar imediatamente as unidades de saúde para receber atendimento.

A prefeitura de Brasiléia segue comprometida em unir esforços para garantir a saúde e o bem-estar da população, especialmente durante o período de maior risco. O apoio da comunidade é fundamental para evitar o aumento de casos e fortalecer o combate às arboviroses no município.