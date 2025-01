Internada, Preta Gil faz desabafo sobre pós-operatório: ‘Muito difícil’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Preta Gil, 50 anos, se pronunciou na manhã desta sexta-feira, 10, a respeito de seu período de internação. A cantora, que foi submetida a uma cirurgia de 21 horas de duração para retirada de tumores, como parte do tratamento contra um câncer metástico, em dezembro de 2024, disse que o pós-operatório está sendo difícil.

“Olá meus amores! Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia. Uma cirurgia muito extensa. Muito importante. Tem um pós operatório muito difícil, estou aqui vivendo um dia de cada vez. Lutando. Dando o meu máximo para ficar bem, doida para sair daqui o mais breve possível. Mas tem uma jornada de recuperação pela frente, muita reabilitação. Vai dar tudo certo. Estou aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser”, disse.

Sem previsão de alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a artista tem mantido os fãs atualizados sobre sua recuperação.

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino e anunciou a remissão da doença no fim daquele ano. Em agosto de 2024, a cantora anunciou que o câncer havia voltado, em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio (membrana que protege os órgãos abdominais).