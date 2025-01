Inscrições para seletivo da prefeitura de Jordão terminam hoje (10)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Jordão encerra nesta sexta-feira, 10, as inscrições para o processo seletivo nº 01/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para atender demandas emergenciais em diversas secretarias municipais. As inscrições, que começaram na última quarta-feira, 8, devem ser realizadas presencialmente na Câmara Municipal de Jordão.

O certame oferece um total de 17 vagas, sendo 10 para cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Saúde, Educação, Esporte e Cultura, e Assistência Social. Entre os cargos disponíveis estão educador físico (1 vaga), médico clínico geral (1 vaga), auxiliar de consultório dentário (1 vaga), agente comunitário de saúde (2 vagas), assistente social (2 vagas + 2 para cadastro de reserva), visitador do programa Criança Feliz (3 para cadastro de reserva), entrevistador do CadÚnico (1 para cadastro de reserva), orientador social (2 para cadastro de reserva) e facilitador de oficinas (2 para cadastro de reserva).

A seleção será feita em etapa única, com análise curricular baseada na experiência profissional e titulação dos candidatos. O resultado final será divulgado no dia 29 de janeiro de 2025.

Anúncio

As inscrições são gratuitas, e o edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre e no site oficial da Prefeitura de Jordão (www.jordao.ac.gov.br).