Inscrições para processo seletivo da DPE no Acre encerram hoje (10)

A Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da Escola Superior (Esdpac), encerra nesta sexta-feira, 10, as inscrições do processo seletivo simplificado voltado para psicólogas e psicólogos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Esdpac: https://portalcandidato.ac.def.br/login.

O certame oferece duas vagas imediatas e cinco para cadastro reserva, todas com lotação em Rio Branco. Os aprovados terão remuneração de R$ 3.483,92, somada a um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, para uma jornada semanal de 40 horas.

Para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário eletrônico e anexar documentos como RG, Curriculum Vitae, diploma de Psicologia ou equivalente, registro no conselho de classe, declaração de regularidade e certificados de títulos e experiências profissionais (caso possuam).

O processo seletivo será dividido em duas etapas: análise curricular, com caráter eliminatório e classificatório, e entrevista, que avaliará conhecimentos técnicos, postura profissional e o papel do psicólogo na Defensoria Pública.

O cronograma prevê a divulgação da lista preliminar de inscritos em 14 de janeiro, com as entrevistas programadas para 4 de fevereiro. O resultado final será publicado no dia 14 de fevereiro de 2025.

Mais detalhes estão disponíveis no edital completo, acessível no site da Esdpac, ou pelo e-mail de contato: [email protected].