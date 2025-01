Inflação em Rio Branco desacelera, mas acumula alta anual de 4,91%

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou variação de 0,52% em dezembro de 2024, um aumento de 0,13 ponto porcentual (p.p.) em relação a novembro (0,39%). Em dezembro de 2023, a taxa havia sido de 0,56%. No acumulado do ano, o IPCA fechou com alta de 4,83%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Rio Branco, a variação foi de 0,53% em dezembro, ligeiramente acima da média nacional. O acumulado do ano em Rio Branco fechou em 4,91%.

A desaceleração no IPCA de dezembro foi influenciada por fatores regionais, especialmente no setor de Habitação, que apresentou recuo de 0,56% nacionalmente, impactado pela queda de 3,19% na energia elétrica residencial. Em Rio Branco, o recuo chegou a -4,33% após o reajuste tarifário de -4,50% aplicado a partir de 13 de dezembro, além do retorno da bandeira tarifária verde.

O grupo Alimentação e bebidas registrou a maior alta do mês, com variação de 1,18%, influenciado principalmente pelo aumento nos preços das carnes, como costela (6,15%), alcatra (5,74%) e contrafilé (5,49%). Óleo de soja (5,12%) e café moído (4,99%) também pressionaram o índice. Em contrapartida, itens como limão (-29,82%), batata-inglesa (-18,69%) e leite longa vida (-2,53%) apresentaram queda.

O aumento nos preços não se limitou à alimentação no domicílio (1,17%). A alimentação fora do domicílio também subiu, registrando alta de 1,19%, com destaque para refeições (1,42%) e lanches (0,96%).

No grupo Transportes, que apresentou variação de 0,67%, as maiores influências foram o aumento no transporte por aplicativo (20,70%) e nas passagens aéreas (4,54%). Os combustíveis também subiram, com destaque para o etanol (1,92%) e o óleo diesel (0,97%).

Já o grupo Vestuário registrou alta de 1,14%, após queda de 0,12% em novembro, representando a segunda maior variação do mês.

Entre as capitais monitoradas, Salvador teve a maior variação em dezembro (0,89%), impulsionada pelos aumentos nas carnes (7,31%) e na gasolina (4,04%). Em Rio Branco, o índice de 0,53% refletiu principalmente as altas no setor de Alimentação e bebidas, enquanto a queda na energia elétrica residencial ajudou a conter maiores variações.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação para famílias de menor renda, teve variação de 0,48% em dezembro, acumulando alta de 4,77% no ano. Em Rio Branco, a taxa foi de 0,57%, acima da média nacional.