Igreja acreana promove plantio de 250 mudas de árvores neste sábado (11)

A Igreja Comunidade Batista Vida realiza na manhã deste sábado, 11, a 3ª edição do projeto “Uma Vida, Uma Árvore”, e vai promover o plantio de 250 mudas de árvores em uma área ao lado da UBS Francisco de Paiva, localizada no Conjunto Rui Lino, na capital acreana. A atividade ocorre a partir das 9 horas.

A iniciativa faz parte do projeto CBVida Ambiental, que foi destaque, inclusive na Revista Veja no ano passado, como a primeira igreja no Acre a desenvolver soluções ambientais.

“É uma atividade da igreja, mas que é aberta à toda a comunidade, este ano, a gente vai fazer um trabalho de conscientização ambiental junto aos moradores que ficam próximos à igreja, orientando as pessoas nos cuidados como não jogar o lixo no igarapé, não queimar os resíduos nos quintais, para que todos nós adotemos as atitudes corretas em relação ao meio ambiente”, explica o geógrafo Billy Fequis, líder da rede de ações ambientais da CB Vida.

