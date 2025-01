Governo repassa R$ 52,9 milhões de IPVA, ICMS e Fundeb para municípios do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou nesta sexta-feira, 10, o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente a dezembro de 2024. O documento apresenta os repasses provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), totalizando R$ 52.986.121,86.

Ao todo, os municípios acreanos receberam R$ 10.010.206,56 pelo Fundeb, R$ 40.040.848,69 pelo ICMS e R$ 2.935.066,61 pelo IPVA.

Em Acrelândia, os repasses somaram R$ 168.653,11 do Fundeb, R$ 674.612,82 de ICMS e R$ 59.395,04 de IPVA. Já em Assis Brasil, os valores totalizaram R$ 148.120,45 do Fundeb, R$ 592.482,12 de ICMS e R$ 15.515,93 de IPVA. Brasileia, por sua vez, recebeu R$ 434.856,08 do Fundeb, R$ 1.739.425,28 de ICMS e R$ 113.309,31 de IPVA.

O município de Bujari contou com R$ 160.098,76 do Fundeb, R$ 640.395,40 de ICMS e R$ 22.443,73 de IPVA. Em Capixaba, foram R$ 145.122,06 provenientes do Fundeb, R$ 580.488,56 de ICMS e R$ 21.731,96 de IPVA. Cruzeiro do Sul, destaque em arrecadação, recebeu R$ 1.279.312,30 do Fundeb, R$ 5.117.252,06 de ICMS e R$ 306.881,69 de IPVA.

Epitaciolândia obteve R$ 255.934,75 do Fundeb, R$ 1.023.739,55 de ICMS e R$ 83.022,44 de IPVA. Feijó foi contemplado com R$ 273.767,49 do Fundeb, R$ 1.095.070,56 de ICMS e R$ 37.560,90 de IPVA. Em Jordão, os valores foram mais modestos: R$ 143.586,59 do Fundeb, R$ 574.346,69 de ICMS e R$ 2.800,35 de IPVA.

Mâncio Lima recebeu R$ 190.873,23 do Fundeb, R$ 763.493,34 de ICMS e R$ 31.817,60 de IPVA. Manoel Urbano teve repasses de R$ 156.254,41 do Fundeb, R$ 625.017,99 de ICMS e R$ 29.661,25 de IPVA. Marechal Thaumaturgo, por sua vez, foi beneficiado com R$ 174.056,01 do Fundeb, R$ 696.224,43 de ICMS e R$ 3.572,73 de IPVA.

Plácido de Castro recebeu R$ 274.397,15 do Fundeb, R$ 1.097.589,21 de ICMS e R$ 27.228,76 de IPVA. Porto Acre somou R$ 157.878,95 do Fundeb, R$ 631.516,14 de ICMS e R$ 24.811,81 de IPVA. Porto Walter teve transferências de R$ 151.974,90 do Fundeb, R$ 607.899,92 de ICMS e R$ 2.582,92 de IPVA.

Rio Branco, a capital e líder em arrecadação, recebeu R$ 4.237.622,26 do Fundeb, R$ 16.950.498,65 de ICMS e R$ 1.948.015,92 de IPVA. Rodrigues Alves contou com R$ 150.030,89 do Fundeb, R$ 600.123,91 de ICMS e R$ 11.303,40 de IPVA.

Em Santa Rosa do Purus, um dos municípios com menor arrecadação, foram repassados R$ 132.706,13 do Fundeb, R$ 530.824,81 de ICMS e apenas R$ 193,82 de IPVA. Sena Madureira recebeu R$ 398.215,45 do Fundeb, R$ 1.592.862,68 de ICMS e R$ 67.656,05 de IPVA.

Senador Guiomard somou R$ 363.734,40 do Fundeb, R$ 1.454.938,41 de ICMS e R$ 43.513,67 de IPVA. Tarauacá recebeu R$ 340.071,13 do Fundeb, R$ 1.360.285,29 de ICMS e R$ 39.950,38 de IPVA. Já Xapuri registrou transferências de R$ 272.940,06 do Fundeb, R$ 1.091.760,87 de ICMS e R$ 42.096,95 de IPVA.