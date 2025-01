Governo do Acre anula nomeações de quatro aprovados no concurso do ISE

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A governadora em exercício, Mailza Assis (PP), publicou nesta sexta-feira (9) dois decretos que anulam a nomeação de candidatos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE). As decisões foram oficializadas por meio dos Decretos nº 8.986-P e 8.987-P.

O Decreto nº 8.986-P determina a exclusão do candidato Weverton Almeida Almada, aprovado para o cargo de Agente Socioeducativo – Masculino. A decisão foi tomada após análise de um pedido de reclassificação protocolado no processo administrativo.

Já o Decreto nº 8.987-P torna sem efeito a nomeação de três candidatos aprovados para cargos de nível médio e superior no ISE. Os profissionais que tiveram as nomeações anuladas são: Milton Araújo Ferreira da Silva – Assistente Social, Antonio Anderson Gomes de Souza – Psicólogo e Alessandra Valentina Teixeira de Souza – Técnico Administrativo e Operacional (Técnico de Informática).

Anúncio

Segundo o governo, a anulação ocorreu porque os candidatos não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram os requisitos necessários para assumir os cargos.