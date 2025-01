Ex-secretário de Mazinho assume núcleo da educação em Sena

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, promoveu nesta sexta-feira, 10, uma mudança no Núcleo da Educação Estadual de Sena Madureira, que passará a ser comandado pelo professor Altemir Lira, ex-secretário de Educação na gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim (Podemos). A nomeação foi oficializada por meio da Portaria SEE nº 62.

Altemir Lira assume a coordenação do núcleo no lugar da professora Irlane Diniz, que ocupava o cargo desde a indicação do ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. A mudança é vista como um reflexo da articulação política envolvendo o ex-prefeito e sua esposa, a deputada federal Meire Serafim e o deputado estadual, Gilberto Lira, aliado dos Serafim, que, segundo fontes, teriam sido fundamentais para a indicação de Altemir para a nova função.

Em sua nova função, Altemir terá a responsabilidade de coordenar a implementação de políticas educacionais do Estado em Sena Madureira, bem como promover a integração entre as escolas estaduais.

Anúncio