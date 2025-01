Ex-jogador Roberto Carlos nega que esteja morando no CT do Real Madrid

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pentacampeão em 2002 com a seleção brasileira, o ex-lateral Roberto Carlosfoi às redes sociais para negar que esteja vivendo no centro de treinamento do Real Madrid após se separar da mulher.

Essa informação tinha sido dada pela TV Fiesta, da Espanha, e difundida por outros sites internacionais.

Nos últimos dias, tomei conhecimento de histórias falsas e prejudiciais que estão circulando sobre mim e minha família.

Embora valorize minha privacidade, sinto-me obrigado a abordar os rumores infundados sobre minha moradia. Essas histórias fabricadas são totalmente falsas”, começou ele em recente publicação.

Ele também disse que pretende processar os envolvidos. “Continuo em uma residência privada e com o apoio de membros da minha família. Minha equipe jurídica está analisando essas alegações e tomará as medidas apropriadas. Peço privacidade em relação a questões pessoais.”

Roberto Carlos ele enfrenta uma briga judicial pela fortuna avaliada em R$ 1 bilhão, que inclui imóveis, contratos publicitários e investimentos, após o fim do casamento com Mariana Luccon.

Casados desde 2009, eles passaram por uma crise recentemente e decidiram pelo divórcio. Segundo o portal Estadio

Deportivo, da Espanha, Mariana teria continuado na mansão, e os pais dela estariam na segunda casa do ex-lateral na capital espanhola. Isso teria feito com que o ex-atleta procurasse abrigo no CT do Real Madrid.

Roberto Carlos e Mariana Luccon são pais de duas filhas: Manuela, 14, e Marina, 7. O ex-jogador tem mais nove filhos, frutos de outros relacionamentos.