Elevação do Rio Acre suspende concretagem na Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco

Apesar das oscilações no nível do Rio Acre e das chuvas, o governador Gladson Cameli é o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) garantem que as obras na Passarela Joaquim Macedo, em risco iminente no Novo Mercado Velho, estão dentro do cronograma previsto.

“Estamos trabalhando agora na sustentação da estrutura para evitar problemas futuros. Após essa fase, iniciaremos a contenção da encosta. Ontem, por exemplo, o nível do rio subiu e tivemos que suspender a concretagem, mas continuamos as atividades na cabeceira, explicou a presidente do órgão, Sula Ximenes, durante visita ao local na companhia de Gladson nesta sexta-feira (10).

A passarela foi comprometida pelas intensas movimentações do solo provocadas pelos ciclos de cheia e seca extrema do Rio Acre.

Entre os serviços realizados estão a instalação de uma estrutura metálica tubular, escavações para a execução de blocos auxiliares de apoio provisório e o macaqueamento da estrutura, processos fundamentais para reforçar a passarela antes do período de cheia do rio.

Durante a visita, o governador destacou a importância do trabalho e o compromisso do governo em garantir a entrega da obra no menor tempo possível. “É uma obra de extrema importância, e toda a equipe, por meio do Deracre, está empenhada em não perder um dia sequer de trabalho, para concluirmos essa recuperação o quanto antes. É no dia a dia que enfrentamos os desafios”, afirmou Gladson Cameli.

As próximas etapas da obra incluem o reforço do pilar localizado no Primeiro Distrito, o chumbamento de barras de alta resistência e a mobilização de equipamentos para instalação de estacas pranchas, que ajudarão a estabilizar o solo. O cercamento da área de obras já está quase concluído, garantindo segurança tanto para os trabalhadores quanto para a população.

