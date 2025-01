Com aumento de 1,3%, Acre registra segunda maior alta no comércio varejista do país

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O comércio varejista do Acre registrou um crescimento de 1,3% em novembro de 2024, em comparação com outubro, alcançando a segunda maior alta do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 9. O estado ficou atrás apenas do Espírito Santo, que liderou o ranking com uma alta de 4,1%.

Na comparação com novembro de 2023, o volume de vendas no varejo acreano teve um aumento significativo de 7,9%. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o crescimento foi de 6,6%, enquanto nos últimos 12 meses o setor avançou 6,1%.

Quando incluídos os segmentos de veículos e materiais de construção, o comércio varejista ampliado do Acre apresentou um crescimento mais tímido de 0,6% em novembro de 2024. No acumulado do ano, esse segmento registrou alta de 3,7%, mas teve uma retração de 2,7% nos últimos 12 meses.

No cenário nacional, o comércio varejista cresceu em 17 das 27 Unidades da Federação em novembro. Os destaques foram Espírito Santo (4,1%), Acre (1,3%) e Mato Grosso (1,2%). Já no comércio varejista ampliado, resultados positivos foram observados em apenas seis estados, com Mato Grosso (2,3%), Amapá (1,2%) e Espírito Santo (0,9%) liderando o crescimento.

Com informações da Agência IBGE Notícias.