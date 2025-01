Carreta que saiu do Acre com destino a Mato Grosso tomba na BR-364

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma carreta que levava uma carga de garrafas vazias de cerveja tombou na quarta-feira (8) no km 966 da BR-364, nas proximidades de Vista Alegre do Abunã (RO). O veículo havia saído de Cruzeiro do Sul (AC) com destino a Cuiabá (MT). As informações são do portal O Alto Acre.

Segundo informações, o acidente foi causado pela luminosidade dos faróis altos de um veículo que trafegava no sentido oposto, que ofuscou a visão do motorista da carreta.

Ao perder o controle, o condutor saiu da pista e, ao tentar retornar, não conseguiu devido ao desnível acentuado do acostamento, ocasionando o tombamento.

Anúncio

Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas um ferimento leve no joelho e não houve registro de vítimas.

Com informações O Alto Acre

VEJA VÍDEO: