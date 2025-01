Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sexta-feira é noite de pagode na Cachaçaria Rio Branco. A partir das 20 horas, quem gosta da batida do tantan e do pandeiro vai curtir duas das melhores bandas do Acre.

As atrações da noite de hoje, 10, são as bandas Levada do Guetto e Samba Groove que prometem tocar clássicos e sucessos atuais do pagode.

A Cachaçaria Rio Branco funciona na Isaura Parente, no antigo Maria Farinha. Os ingressos custam R$ 15 e a casa oferece comidas, drinks e não há cobrança de taxa de serviço.

