Ator de ‘The Walking Dead’ Keller Fornes morre aos 32 anos

O ator Keller Fornes, conhecido por seu papel na série “County Rescue’, do canal Great American Family Channel, faleceu no dia 19 de dezembro de 2024, aos 32 anos, em Eastland, Texas. De acordo com a Variety, só nesta semana a notícia foi confirmada por meio de um comunicado da Lacy Funeral Home e posteriormente reforçada por uma nota oficial do canal nas redes sociais.

“Estamos profundamente entristecidos com o falecimento de Keller Fornes. Ele era uma pessoa e um talento especial, atuando como ator, escritor, diretor, cantor e músico. Sua energia e entusiasmo contagiaram todos os que trabalharam com ele na Great American Media e no elenco de County Rescue. Nossas orações estão com sua família e todos aqueles que ele tocou”, declarou a emissora em uma publicação no Instagram na última segunda-feira, 6.

Embora tenha ganhado maior reconhecimento em County Rescue, Fornes também é lembrado por sua participação no seriado The Walking Dead. Em 2012, ele atuou em um dos episódios iniciais da terceira temporada, interpretando um soldado.

O ator era formado em Artes Cênicas pela Universidade do Norte do Texas e se aventurou como roteirista e produtor de filmes independentes financiados de forma privada.

Na série County Rescue, Fornes interpretava Griffin. A produção, que estava prestes a iniciar as gravações da segunda temporada, recebeu uma onda de homenagens de colegas de elenco. A atriz Kristin Wollett homenageou o ator com um vídeo repleto de momentos ao lado dele. “Em nossos corações. Para sempre”, legendou a publicação no Instagram.

