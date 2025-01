Alysson diz que PP será contemplado na gestão: “todos dessa aliança farão parte”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito em exercício, Alysson Bestene (PP), garantiu, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 10, que acredita que o partido Progressistas deverá ser contemplado no alto escalão da gestão do prefeito Tião Bocalom. Contudo, ele evitou comentar sobre Nabiha Bestene, que ainda não teve sua permanência garantida no cargo para o 2º mandato.

Na avaliação de Bestene, a sigla já inicia o mandato contemplada com sua participação na vice-prefeitura. “O PP já inicia sendo contemplado na gestão com a presença do vice-prefeito. O prefeito Tião Bocalom, durante este período de sua viagem, nos deixou para que a gente dê sequência ao trabalho, que a prefeitura não para. Temos trabalhado bastante em relação às obras, cuidando deste momento emergencial que envolve árvores caídas, o monitoramento dos rios e igarapés. Em relação a toda essa conjuntura de fechamento da equipe, o prefeito, ao retornar, vai finalizar as nomeações das áreas que ainda precisam ser preenchidas”, declarou.

Alysson afirmou que todos os aliados devem ter espaço na gestão, seguindo os discursos do prefeito Tião Bocalom. “Em pontos estratégicos, ele sempre diz que todos que estiveram nessa aliança durante a campanha vão fazer parte também da aliança para a gestão. O prefeito entende e reconhece as parcerias, como a do governador Gladson e dos partidos que estiveram junto com ele. Com certeza, ele vai trazer novidades ao retornar, e essas especulações que surgem serão minimizadas com a chegada do prefeito. O importante é que continuemos trabalhando juntos, de mãos dadas e unidos, porque fomos eleitos para cuidar das pessoas, da população de Rio Branco, e para transformar ainda mais a nossa capital em uma cidade moderna e cada vez mais digna para todos que vivem aqui”, ressaltou.

