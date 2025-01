Aeronave da Polícia Federal faz diligências em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O helicóptero da Polícia Federal está sendo utilizado para a realização de diligências em Cruzeiro do Sul. Não há detalhes das ações executadas pelas equipes com o uso da aeronave. O delegado da PF em Cruzeiro do Sul, Fabrício Santos da Silva, não fala em prisões.

“O helicóptero está fazendo diligências, mas não envolve prisões”, citou

Além das ações policiais, a aeronave também poderá ser visitada pela população neste sábado, 11, das 9h às 11h, no Estádio Arena do Juruá, na rodovia AC-405. O convite é do delegado Fabrício. “Convidamos a população da nossa Região para conhecer de perto o helicóptero da Polícia Federal. Será uma oportunidade única de ver de perto o Helicóptero que ajuda na segurança de todos nós. Participe e traga a família!”, chamou

Anúncio