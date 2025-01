Acusado de levar droga de Rio Branco para Boca do Acre é preso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anailton Silva de Souza, 22 anos, foi preso na quarta-feira (8), em Pauini, no Amazonas, acusado de envolvimento com tráfico interestadual de drogas.

Conforme os policiais civis da 63° DIP, o autor é suspeito de transportar e distribuir entorpecentes provenientes de Rio Branco, no estado do Acre, em Boca do Acre.

No momento das diligências, Anailton foi encontrado com uma porção de cocaína, avaliada em mais de mil reais, 96 reais em espécie, duas balanças de precisão, além de dois aparelhos celulares.

Anúncio

Além do flagrante, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva em nome do indivíduo, expedido pela Comarca de Boca do Acre e pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Anailton Silva de Souza foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição do Poder Judiciário.