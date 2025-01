A proposta irrecusável que fez Tiago Leifert dizer ‘sim’ ao SBT para voltar à TV

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A realização profissional levou o apresentador Tiago Leifert a dizer “sim” ao SBT para voltar à televisão. Mesmo depois de ter deixado a Globo pela porta da frente há três anos, o jornalista optou pela nova casa em busca de um desafio –o de se firmar como narrador esportivo.

Segundo uma fonte bem posicionada na emissora de Silvio Santos (1930-2024), as conversas com Leifert foram bastante tranquilas desde o começo. Ele sempre deixou claro que seu maior interesse era mesmo assumir as transmissões esportivas como narrador.

O profissional até teve uma experiência na área no Prime Video, mas acabou não tendo a liberdade criativa que queria. O serviço de streaming da Amazon preferiu estabelecer uma linguagem mais próxima da tradicional, o que levou à substituição dele por Rômulo Mendonça, vindo da ESPN.

Anúncio

Com a pouca tradição do SBT em transmissões esportivas, Leifert vai poder imprimir mais tranquilamente o seu estilo. Ele também não vai ter um alvo tão grande nas costas como teria na Globo, especialmente por se dedicar a competições internacionais –a Champions League e a Copa Sul-Americana.

Nos bastidores, a avaliação é de que o acordo foi bom para os dois lados. Tiago Leifert vai poder se dedicar melhor à nova carreira, com o bônus de os estúdios da emissora estarem na Grande São Paulo. Ou seja, ele vai poder ficar mais perto da família –sobretudo da filha Lua, de quatro anos, fruto da relação com Daiana Garbin.

Do outro lado, o SBT vai ganhar um nome com força para buscar melhores acordos no mercado publicitário, especialmente depois de ter perdido Cléber Machado para a Record.

Surpresa, mas nem tanto

A contratação de Leifert, anunciada oficialmente na quarta (8), já era esperada por telespectadores e pelo mercado. A surpresa ficou mesmo para o posto de narrador. Afinal, havia rumores de que ele poderia assumir o The Voice Brasil em uma possível parceira da rede dos Abravanel com a produtora de J. B. Oliveira, o Boninho. Até aqui, mais sonho do que realidade.

Novo Galvão?

Se quisesse, Leifert não teria dificuldades para voltar à Globo. Ele é bem quisto pela direção, que até teve problemas para fechar o nome do novo apresentador do Globo Esporte em São Paulo. O posto ficou com Fred Bruno, mas Tiago teria dito “não” mesmo se fosse procurado.

O jornalista até já vinha analisando possibilidades de voltar à TV aberta, mas justamente com o foco na narração. O SBT soube ouvi-lo e, por isso, fechou o negócio.