Santa Cruz (AC) enfrenta o Náutico (RR) nesta quinta (9) pela Copinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Santa Cruz, após um empate e uma derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior, joga nesta quinta-feira, 9, precisando da vitória para seguir com chances de classificação a segunda fase da competição de base mais importante do futebol brasileiro. A partida ocorre às 12h45 (horário do Acre), na Arena Barueri.

Desta vez, o time acreano enfrenta o Náutico de Roraima. O adversário foi goleado por 9 a 0 pelo Palmeiras e perdeu para o Oeste por 6 a 0. Já o Santa Cruz empatou com o Oeste e perdeu para o Verdão.

A missão do representante do Acre não é das mais simples. Para seguir na competição, o Santa Cruz precisa vencer e torcer por um tropeço do Oeste contra o Palmeiras. Neste caso, as duas equipes ficam empatadas em número de pontos e a classificação seria decidida no saldo de gols. Por isso, o Verdão precisa vencer por uma boa margem de gols e o Santa Cruz também precisa golear o Náutico, já que, no momento, enquanto o time do interior paulista tem 6 gols de saldo, o Santa Cruz tem um saldo negativo de 5, o que representa uma diferença de 11 gols que precisa ser tirada na última rodada.

Anúncio