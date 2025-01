Santa Cruz-AC empata com Náutico-RR e encerra participação na Copinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Santa Cruz-AC empatou com o Náutico-RR por 1 a 1 nesta quinta-feira (9), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela terceira e última rodada do grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

O time acreano abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com um gol do zagueiro Mateus. No entanto, a equipe roraimense reagiu e conseguiu o empate aos 37 minutos do segundo tempo, com um gol do meia Ícaro.

Com o resultado, o Santa Cruz-AC encerrou sua participação na Copinha na terceira posição do grupo, somando dois pontos. Já o Náutico-RR ficou na última colocação, com apenas um ponto conquistado.

Anúncio