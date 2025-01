Primeira fase de obra da nova Câmara de Rio Branco deve ser entregue até março

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As obras de construção do novo prédio do Legislativo Municipal em Rio Branco estão com praticamente 70% dos serviços adiantados. A informação é do prefeito em exercício, Alysson Bestene, que visitou o espaço nesta quinta-feira (9) acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Joabe Lira.

Alysson foi um dos idealizadores do projeto, enquanto vereador no ano de 2008. “Eu só tenho que parabenizar o prefeito Bocalom, que abraçou desde a legislatura passada, colocou recurso para que esse projeto viabilizasse”, disse Bestene.

As obras, iniciadas em março de 2023, ocupam uma área de 2.700 metros quadrados e empregam cerca de 45 profissionais, incluindo operários, engenheiros e técnicos. O investimento total é estimado em R$ 30 milhões, oriundos de recursos próprios da prefeitura. Nesta primeira etapa, estão sendo aplicados R$ 14 milhões, destinados à construção do plenário e da área administrativa. A segunda etapa contemplará os gabinetes parlamentares.

Anúncio

A previsão é de que a primeira fase da obra seja concluída até o final do primeiro trimestre deste ano.

“É uma obra que teve início ano passado. Estamos aqui, já olhando, vendo a parte que falta para que a gente possa entregar essa primeira etapa. Conversamos com o responsável pela obra. Estamos empenhados a entregar essa obra, que é uma obra importante para a população de Rio Branco”, informou o presidente da Câmara, Joabe Lira.