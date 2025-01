Prefeitura de Rio Branco sinaliza decreto de emergência por causa da dengue

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), anunciou nesta quinta-feira, 9, durante coletiva de imprensa no auditório da Prefeitura de Rio Branco, a possibilidade de decretar Estado de Emergência em razão do aumento dos casos de dengue, Zika e Chikungunya. O decreto deve ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

Segundo Bestene, a medida é baseada no crescimento alarmante das arboviroses na capital, agravado pelo período de chuvas. “Estamos enfrentando um período crítico, com indicadores crescentes de focos do mosquito, aumento das demandas nas unidades de saúde e das ocorrências de ambulâncias. Desde novembro, trabalhamos para prevenir e combater os focos do mosquito, mas os últimos dados de 2024 para 2025 mostram a necessidade de reforçarmos as equipes e adotarmos medidas emergenciais”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, houve um aumento de aproximadamente 300% nas notificações de dengue entre novembro e dezembro. Em dezembro, foram registradas 2.057 notificações, com 240 casos confirmados. “Nas últimas semanas, observamos um crescimento exponencial nas notificações de arboviroses, especialmente dengue. Esse cenário exige atenção, pois só em dezembro tivemos mais de 2 mil notificações nas unidades de saúde,” explicou.

Além do combate às arboviroses, o prefeito em exercício destacou que Rio Branco receberá 8 mil das 15 mil doses da vacina contra a COVID-19 enviadas pelo governo, destinadas a grupos prioritários. “Nossas unidades de saúde estão preparadas para iniciar a campanha de vacinação com foco nos grupos prioritários, reforçando a proteção contra a COVID-19,” ressaltou Bestene.