Ponte da Sibéria recebe concretagem de aduelas em Xapuri

A construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri, avançou mais um nível nesta quinta-feira (9). O Consórcio Rio Acre executa as ferragens e fôrmas das aduelas 10 e 15 no apoio AP5, além das aduelas 32 e 37 no apoio AP6.

“Estamos avançando conforme a determinação do governador Gladson Cameli, com a execução das aduelas 10 e 15 do apoio AP5 e 32 e 37 do apoio AP6. Também já foram concretadas e finalizadas as aduelas 11, 12, 13 e 14 do apoio AP5, e 33, 34, 35 do apoio AP6”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Sula Ximenes destacou que cerca de 70 trabalhadores estão envolvidos na fase de superestrutura da ponte, focados na execução da concretagem das aduelas. Com um orçamento superior a R$ 40 milhões, a obra conta com mais de R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

