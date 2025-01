Oscar 2025 adia revelação de indicados por causa de incêndios na Califórnia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os grandes incêndios que assolam o sul da Califórnia nesta semana fizeram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mudar a data limite para que os votantes do Oscar 2025 enviem seus indicados. Com isso, a revelação dos concorrentes à maior premiação do cinema também foi adiada em dois dias: agora, a lista será anunciada em 19 de janeiro.

Anteriormente, os indicados seriam revelados no dia 17, uma sexta. A votação teve início nesta quarta (8) e seguiria até próximo domingo (12); agora, os membros poderão selecionar seus favoritos até o dia 14.

Muitos dos mais de 9 mil integrantes da Academia residem na região afetada pelas chamas, e os incêndios prejudicam as sessões de cinema para que eles prestigiem os possíveis indicados.

Um evento no qual seriam exibidos os 15 filmes internacionais que estão na pré-lista para o prêmio –o que inclui o brasileiro Ainda Estou Aqui– também foi adiado. Ele aconteceria na noite desta quarta. A Academia não revelou a nova data para a maratona cinematográfica.

Em carta enviada aos membros nesta quarta, o CEO Bill Kramer justificou a mudança das datas para a premiação. “Queremos oferecer nossas profundas condolências àqueles impactados pelos fogos devastadores no sul da Califórnia. Muitos membros e colegas da indústria moram e trabalham na área, e estamos pensando em vocês.

“A votação para os indicados à 97ª edição do Oscar teve inicio na manhã de hoje, às 9h (horário de Los Angeles). Vamos estender a janela de votação em dois dias, para dar aos nossos membros mais tempo para seus votos. Assim, o anúncio dos indicados mudará de sexta, 17, para domingo, 19 de janeiro.”

Fogo muda tudo em Hollywood

Os incêndios no sul da Califórnia forçaram Hollywood a rever boa parte de seus planos para a semana. O anúncio dos indicados ao SAG Awards, na manhã desta quarta-feira, teria uma transmissão ao vivo com os atores Cooper Koch e Joey King, mas o Sindicato dos Atores optou por cancelar o evento e apenas divulgar os nomes em um comunicado.

A Amazon MGM Studios cancelou a première do filme Imparável, com Jennifer Lopez, e a Universal preferiu desmarcar a estreia de Lobisomem, com Julia Garner. A Paramount também aboliu a festa de Better Man – A História de Robbie Williams, e a Max eliminou o evento da série The Pitt.

A Netflix, por sua vez, cancelou um evento para celebrar a música do filme Emilia Pérez, um de seus principais cotados para o Oscar 2025. Karla Sofía Garcón, concorrente de Fernanda Torres na briga pela estatueta de melhor atriz, participaria da festa –que, até o momento, não foi remarcada.

Outra rival da brasileira na corrida por um Oscar, Pamela Anderson perdeu a première do elogiado The Last Showgirl, que estava agendada para a noite de quinta. Além da veterana, estariam presentes no lançamento as atrizes Kiernan Shipka, Brenda Song e Billie Lourd, assim como a diretora Gia Coppola, a roteirista Kate Gersten, o produtor Robert Schwartzman e os músicos Miley Cyrus, Andrew Wyatt e Lykke Li.