Mailza Assis reforça compromissos na saúde durante visita à Sesacre

Na manhã desta quinta-feira, 9, a governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, visitou a Secretaria de Estado da Saúde (SESACRE), para dialogar com os servidores, reforçar parcerias estratégicas e alinhar metas para 2025. Acompanhada pelo titular da pasta, Pedro Pascoal, Mailza, participou de um café da manhã com a equipe e destacou os avanços alcançados na gestão da saúde pública.

Durante o encontro, a governadora enfatizou que a saúde é uma prioridade absoluta da gestão e ressaltou a importância de projetos em andamento, como a construção da nova maternidade do estado. O empreendimento, que contará com 150 leitos de enfermaria, 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), 7 salas de cirurgia e 30 leitos de UTI neonatal, promete reforçar a estrutura de atendimento às gestantes e recém-nascidos. Ela também mencionou as reformas em hospitais, a aquisição de equipamentos, a redução nas filas de espera e a agilidade nos serviços como avanços significativos para a área.

“Hoje estou aqui para ouvir vocês, conhecer cada setor de perto e reforçar o compromisso de entregar o melhor para nossa população. Contamos com o empenho de todos para dar continuidade a esse trabalho”, declarou Mailza, destacando a importância do engajamento dos servidores.

A Gestora, também agradeceu o acolhimento da equipe e reforçou o compromisso da gestão com a busca por mais investimentos, melhores condições de trabalho, novas contratações e aquisição de equipamentos. “A SESACRE, é uma secretaria estratégica, com muitas demandas. Cada comunidade que visitamos apresenta necessidades relacionadas à saúde. Nosso objetivo é continuar avançando para beneficiar diretamente a população”, afirmou.

A visita contou com a presença do secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, do adjunto Márcio Pereira, além das secretárias adjuntas Ana Cristina Moraes e Andrea Santos Pelatti, da Sesacre.