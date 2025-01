Líder de facção é morto a tiros no Ramal do Pica-Pau

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

João Carlos Freitas Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Nego João”, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira, 9, no Ramal do Pica-Pau, localizado na região do Amapá, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, “Nego João” era considerado um criminoso de alta periculosidade e apontado como líder do Bonde dos 13 na área. Ele possuía diversas passagens pela polícia e estava foragido do sistema prisional após violar a tornozeleira eletrônica.

O crime ocorreu enquanto João Carlos caminhava por uma das travessas do ramal. Três suspeitos armados, supostamente ligados a uma facção rival, o surpreenderam e dispararam várias vezes. O homem tentou fugir, mas acabou caindo sem vida sob uma mangueira. Após o homicídio, os autores fugiram do local.

Populares que encontraram o corpo acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância foi enviada, mas a equipe apenas constatou o óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar e o local passou por perícia. O corpo de “Nego João” foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cadavéricos.

As investigações iniciais foram conduzidas pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, e o caso ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).