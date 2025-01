Justiça marcará julgamento de presidiário acusado de comandar ataque na Sobral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Justiça deve anunciar em breve a data do julgamento de José Rivan Santos da Silva, presidiário acusado de liderar um ataque violento no bairro Ayrton Senna, localizado na Baixada do Sobral, em Rio Branco (AC). O crime, ocorrido em 17 de julho de 2022, deixou um saldo de duas casas incendiadas, um homem morto e um adolescente ferido.

José Rivan participou nesta quinta-feira, 9, da audiência de instrução e julgamento realizada na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco. Durante a sessão, presidida pelo juiz Robson Ribeiro Aleixo, o réu prestou um extenso depoimento e testemunhas do caso foram ouvidas. Ele responde por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e participação em organização criminosa.

Na noite de 17 de julho de 2022, por volta das 22h, um grupo armado invadiu a Rua do Barro, no bairro Ayrton Senna, em uma ação que, segundo a polícia, foi planejada para expandir o domínio de uma facção criminosa na Baixada do Sobral. Os criminosos chegaram em dois automóveis e iniciaram um intenso tiroteio, seguido do incêndio de duas residências de supostas lideranças rivais na região.

Durante o ataque, o adolescente Diego Nascimento, de 16 anos, foi baleado e levado em estado grave ao Pronto-Socorro. Gilvan Almeida do Nascimento, apontado como um dos líderes locais, tentou fugir quando sua casa foi invadida e incendiada, mas foi encontrado morto em uma área de mata próxima. Ele foi atingido por dois disparos nas costas.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontaram José Rivan como o responsável por organizar e comandar o ataque.