Iniciativa fortalece empreendedorismo feminino no interior do Acre

Com o objetivo de promover um ambiente propicio para negócios e fomentar o empreendedorismo feminino, o Governo do Acre, em parceria com diversas instituições, formalizou na tarde desta quinta-feira, 9, a criação de um Grupo de Trabalho (GT). A iniciativa é coordenada pela vice-governadora Mailza Assis e foi anunciada na sede da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em Rio Branco.

O GT terá como prioridade mapear as necessidades de cada município, analisando eixos estratégicos para alavancar recursos e resultados. Uma ação-piloto será desenvolvida inicialmente nas cidades de Santa Rosa do Purus e Jordão, regiões mais isoladas do estado.

“O empreendedorismo é uma ferramenta fundamental para movimentar a economia, criar emprego e renda, e reduzir desigualdades sociais e a informalidade. Esse grupo de trabalho, com o apoio do governo, irá transformar as relações sociais e promover novas oportunidades, respeitando a realidade de cada município”, afirmou a vice-governadora, que também lidera a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

Mailza Assis, destacou, ainda, a importância de valorizar a cultura local e fomentar lideranças regionais como pilares para o desenvolvimento econômico. Ela reforçou que a promoção do empreendedorismo deve estar atrelada à educação e à construção de uma cultura empreendedora.

Apoio às mulheres e fortalecimento de redes

A iniciativa conta com o suporte de nove instituições voltadas ao empoderamento feminino. Para Patrícia Dossa, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC), a parceria com o governo amplia as possibilidades de atuação e ajuda a alcançar mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Com esse apoio, podemos atingir mulheres que vivem em regiões isoladas, muitas delas economicamente dependentes e enfrentando violência. Essa iniciativa oferece oportunidades que transformam vidas e fortalecem famílias e comunidades”, afirmou Dossa.

Lidiane Cabral, presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras, destacou que a ação potencializa a economia e o turismo local, além de fomentar a exportação. “Empoderar mulheres é fortalecer o capital empreendedor e proporcionar condições para que elas superem a violência e conquistem uma melhor qualidade de vida”, disse.

Capacitação e inovação como pilares

Entre as atividades previstas pelo GT estão ações voltadas à capacitação de empreendedores, incentivo ao cooperativismo, acesso ao crédito, inovação e sustentabilidade.

As instituições parceiras incluem o Instituto Mercosul Amazônia (IMA), Rede de Empreendedorismo Materno, Associação Comercial e Empresarial do Acre (Acisa), Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC), e outros coletivos voltados à inovação e ao fortalecimento de redes de negócios femininas.

O projeto promete ser um marco no fortalecimento do empreendedorismo feminino e no desenvolvimento sustentável dos municípios do interior do Acre.

Inclusão e alcance regional

Gelly Café, coordenadora do coletivo As Brecholeiras, ressaltou que o objetivo da iniciativa é atingir até os municípios mais remotos do estado. “Saímos desse encontro com vários encaminhamentos de políticas de inclusão. A ideia é que nossas ações cheguem a todo o Acre, alcançando localidades mais isoladas, como Santa Rosa do Purus e Jordão”, afirmou.

A proposta do grupo é promover a integração de políticas públicas que ampliem as oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade, considerando as especificidades culturais e econômicas de cada região.

Compromisso com resultados

Com a união de esforços entre governo e instituições parceiras, o Grupo de Trabalho pretende criar estratégias para superar desafios estruturais e promover um impacto positivo na vida das mulheres e nas comunidades locais. A vice-governadora Mailza Assis reafirmou o compromisso de construir uma rede sólida para transformar as oportunidades de empreendedorismo em pilares de crescimento econômico sustentável para o estado.

Essa articulação representa um passo importante para a inclusão social e econômica das mulheres, reforçando o protagonismo feminino na promoção de um Acre mais desenvolvido e equitativo.

