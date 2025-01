Incêndio destrói casa em Cruzeiro do Sul; família pede ajuda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um incêndio devastou 70% de uma casa de madeira localizada no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. O imóvel era ocupado por uma família composta por dois adultos e duas crianças. Para tentar salvar a residência e os bens da família, os vizinhos uniram esforços e usaram baldes de água para combater as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. No entanto, a maior parte dos pertences foi consumida pelo fogo.

A dona da casa, Nadine Silva, de 22 anos, compartilhou o drama vivido. “Ontem (7), quando saí de casa para visitar minha mãe, recebi a notícia de que minha casa estava pegando fogo. Perdi praticamente tudo: camas, guarda-roupa, roupas. Restaram apenas a geladeira e o fogão”, lamentou Nadine, que sustenta suas filhas de 3 anos e 9 meses com o auxílio do Bolsa Família.

O subcomandante do Corpo de Bombeiros, Rosenildo Pires, informou que o chamado foi registrado às 18h15. “Quando chegamos ao local, as chamas já haviam sido controladas pelos populares. Fizemos uma vistoria para garantir a segurança do local e verificamos que 70% da residência havia sido consumida pelas chamas, incluindo a maior parte dos bens da família”, explicou. Entre os itens que foram salvos estão uma mesa, fogão, botija, máquina de lavar, bebedouro, air fryer e geladeira.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Nadine relatou que havia um ventilador conectado à tomada, porém desligado no momento do incidente. Antes de sair de casa, ela percebeu um cheiro estranho, mas acreditou que era de mato queimado na vizinhança. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar o número 193 imediatamente em situações de incêndio para evitar maiores danos.

Atualmente, Nadine e sua família estão abrigados na casa da avó. Além de roupas e alimentos, eles necessitam de materiais de construção para reerguer a moradia. Quem desejar ajudar pode enviar doações por meio do Pix: (68) 99604-7239.

Prevenção é fundamental

O Corpo de Bombeiros orienta a população, especialmente aqueles que vivem em residências de madeira, sobre medidas de prevenção:

• Mantenha a fiação elétrica em boas condições;

• Evite deixar aparelhos conectados à tomada quando fora de uso;

• Ao sair de casa, deixe o imóvel fechado para minimizar a entrada de oxigênio, que pode alimentar as chamas.

Texto: Ariel Lima

