Ifac abre inscrições para projeto “Eu Programo Robôs”; saiba mais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Campus Rio Branco e em parceria com o Centro Internacional de Tecnologia de Software do Amazonas (CITS.AMAZONAS), lançou o nesta semana, o edital nº 01/2025 para o processo seletivo do projeto de iniciação tecnológica “Eu Programo Robôs”. O programa oferecerá 40 vagas para estudantes interessados em desenvolver habilidades na área de robótica e integração de sistemas automatizados voltados para ambientes inteligentes e Indústria 4.0.

O curso “Robótica Maker” capacitará os participantes em temas como eletrônica, programação, prototipagem de robôs e fabricação digital. O treinamento inclui dois módulos com 20 horas cada: um focado em aplicações com Arduino e outro em técnicas de impressão 3D e corte a laser. As aulas serão presenciais no Campus Rio Branco, realizadas entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro de 2025, no período da tarde.

Podem concorrer às vagas estudantes do ensino médio integrado do IFAC, alunos de escolas públicas do Acre ou egressos da rede pública de ensino médio ou técnico. Para se inscrever, os candidatos devem apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de matrícula ou certificado de conclusão do ensino médio, além de autorização para uso de imagem e voz.

Anúncio

As inscrições estarão abertas de 9 a 15 de janeiro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente via formulário eletrônico. O resultado preliminar será divulgado em 16 de janeiro, com possibilidade de interposição de recursos no dia 17. A lista final dos selecionados será publicada em 20 de janeiro no site oficial do Ifac.

Os critérios de seleção incluem a análise documental, e, em caso de empate, serão priorizados candidatos de maior idade e maior grau de escolaridade.