Homem em situação de rua é esfaqueado no Preventório

Um homem identificado como Carlos Magno Nascimento da Silva, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira, 9, na rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco (AC). Segundo informações preliminares, Carlos vive em situação de rua.

Segundo informações de testemunhas, Carlos estava na companhia de uma outra pessoa, quando durante uma discussão foi ferido a golpes de faca na região região do hemitórax, sendo uma próximo à axila e outra pouco abaixo. Mesmo ferido a vítima chegou correndo e sagrando até a rua Rio Grande do Sul e pediu ajuda a populares. O autor do crime, cujo nome não foi divulgado, fugiu do local após o ataque, tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Carlos ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o estado de saúde do paciente é estável, no entanto, ele precisará de uma avaliação mais detalhada, e seu quando clínico pode se agravar.

A Polícia Militar colheu informações e fez patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.