Governo e prefeitura firmam parceria para melhorar infraestrutura de Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com objetivo de melhorar a infraestrutura urbana do município, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária – Deracre, e a prefeitura de Mâncio Lima firmaram parceria nessa quarta-feira, 8. Entre os serviços que estão sendo e serão executados há a limpeza, desobstrução de bueiros e recuperação de vias, incluindo intervenções nas ruas Camilo Galdino, no Centro) e João Batista, no bairro São Vidal.

O gerente regional do Deracre no Juruá, José Mauri Barboza, o Sinhor, ressaltou a importância das ações emergenciais: “Estamos iniciando os trabalhos fortalecendo a parceria entre o governo estadual e municipal”, pontuou.

Anúncio

O prefeito Zé Luiz Gomes destacou que o inverno é rigoroso e exige um trabalho conjunto para trazer mais benefícios para a nossa população. “Graças a Deus estamos firmando parcerias essenciais com o governo do Estado para o desenvolvimento de nossa cidade. Agora o foco é o trabalho de limpeza de ruas, desobstrução de bueiros e a solução para os problemas de drenagem em algumas vias. Identificamos pontos críticos que necessitam de medidas urgentes, como a construção de bocas de lobo e instalação de tubulações para evitar alagamentos. As ações vão melhorar a drenagem e aumentar a segurança da população durante o rigoroso inverno amazônico”, relatou Zé Luis.

Saneamento Básico e Infraestrutura

O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, Saneacre, José Bestene, está em Mâncio Lima para tratar de parcerias estratégicas que fortaleçam a infraestrutura e o saneamento básico do município.

“Estamos empenhados em trabalhar de forma integrada com a gestão municipal de Mâncio Lima. Entendemos que, somente através de parcerias sólidas e planejadas, podemos atender às necessidades da população de maneira eficaz. O Saneacre está à disposição para avançar nos projetos de saneamento básico, especialmente nos municípios com maiores desafios. Juntos, promoveremos melhorias que impactem positivamente a vida das pessoas,” afirmou José Bestene.

As equipes estiveram no Bairro da Cobal, que foi beneficiado pela construção de um poço artesiano no final de 2024, atendendo a mais de 350 famílias. O objetivo é expandir os poços no município beneficiando mais famílias com água nas torneiras de casa.