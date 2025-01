Gominho mostra Preta Gil de pé no hospital e cantora reflete: ‘Vale a pena’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gominho compartilhou uma nova foto de Preta Gil na quarta-feira (8).

O que aconteceu

Foto mostra Preta Gil de pé. Ela aparece observando São Paulo da janela do Hospital Sírio Libanês, onde está internada desde 19 de dezembro. “Dia a dia nós aqui”, escreveu Gominho na postagem.

Anúncio

A cantora postou um poema na manhã de quinta-feira (9). “Você é a soma de todas as escolhas corajosas e da fé que nunca te abandonou, mesmo nos dias mais desafiadores. Suas conquistas, mesmo que pequenas, são a prova de que vale a pena acreditar em si mesmo. Você tem superado coisas que um dia achou que não conseguiria”, diz o story.

Internação

Preta Gil foi submetida a uma cirurgia longa para a remoção de tumores. O procedimento começou na manhã do dia 19 de dezembro e só terminou na madrugada do dia 20.

A cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). “Vim para ter uma consulta […] para ouvir uma segunda opinião”, disse.

Cantora revelou que “o câncer voltou”, em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Diagnóstico

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Preta apresentou um quadro de sepse no quinto ciclo de quimioterapia, no ano passado, e chegou a ficar internada na UTI. A sepse é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente.

Filha de Gilberto Gil havia anunciado o fim do tratamento, em dezembro de 2023, após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase sem manifestação da doença — comumente chamada de “remissão”.