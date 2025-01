Falsos policiais tentam invadir casa de empresário no AM

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grupo de criminosos, disfarçados de policiais, fizeram um jovem refém ao tentar invadir a casa de um empresário do ramo de sucata nesta quarta-feira (8), no Ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a polícia, os suspeitos usavam uniformes, coletes e balaclavas. Eles chegaram em um carro modelo Polo, de cor branca, que deixaram estacionado na entrada do Ramal. Em seguida, foram a pé até à residência, acessaram a área do pátio e renderam o filho do empresário, que estava dormindo em uma rede na varanda.

O homem percebeu a movimentação estranha do lado de fora e com a ajuda da esposa e da filha, trancou a casa. Os cinco criminosos tentaram entrar e chegaram a se anunciar como policiais, mas a família não abriu.

O empresário então se armou e enquanto dois criminosos tentavam arrombar a porta da frente, ele começou a atirar.

Os invasores foram pegos de surpresa e correram para tentar se esconder, mas depois cercaram a casa e também passaram a atirar.

A troca de tiros seguiu chamou a atenção dos vizinhos que acionaram a Força Tática. Sem sucesso, os falsos PMs fugiram sem levar nada e até o momento não foram identificados.

