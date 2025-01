Estrela do Corinthians, Memphis Depay vive affair com massoterapeuta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

De férias em Trancoso, na Bahia, Memphis Depay, astro do Corinthians, não está curtindo sozinho. O jogador foi visto no maior clima de intimidade com uma morena misteriosa, que agora tem sua identidade revelada. O atacante holandês estava abraçado com a massoterapeuta Analice Matos.

Assim que sua identidade foi descoberta, o perfil da mulher foi invadido por fãs do atleta no Instagram, onde os dois já se seguem. Analice fez questão de curtir as mensagens deixadas pelos torcedores, confirmando o affair com o astro. Solteiro, o astro ainda não havia aparecido acompanhado desde que chegou ao Brasil. Recentemente, ele chegou a trocar curtidas com a ex-BBB Alane, mas nunca foi visto com ela.

“Cuida bem do nosso craque”, “O Leão marcou um golaço e nem se apresentou ainda”, “Cuida bem do homem que ele precisa continuar voando esse ano”, “Esse gol foi mais bonito que os dois de falta e de bike do craque”, foram alguns dos comentários recebidos e curtidos por Analice no Instagram.

Além de massoterapeuta, Analice também é empresária e vende cursos e mentorias. Ela também comanda uma multimarca de moda fitness e praia.

O astro holandês pode ser chamado, no mínimo, de eclético e, por que não, excêntrico. Aos 30 anos, com passagens pelos clubes Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid, o “popstar” do Corinthians tem uma enorme tatuagem de um leão nas costas, e recorreu ao animal ao escolher o título de sua biografia, lançada em 2019: “Coração de Leão”.

Além do desenho nas costas, o jogador tem outras 50 tatuagens. Uma delas tem a ver com o Brasil. Um Cristo Redentor logo após a Copa de 2014, que disputou aqui pela seleção holandesa.

Milionário, o bonitão é apaixonado por moda e relógios caríssimos, e quem vasculha se Instagram, pode achar que ele está mais para rapper famoso do que jogador de futebol.