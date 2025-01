Controle prévio do TCE leva economia de R$ 48,2 milhões em licitações públicas em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados consultados no Tribunal de Contas do Acre (TCE) revelam que o Estado do Acre e os municípios registraram uma economia de R$ 48 milhões em processos licitatórios realizados ao longo de 2024, devido ao controle prévio da equipe técnica da Corte de Contas. O levantamento, que inclui 15 ocorrências analisadas, aponta uma redução significativa entre os valores iniciais previstos e os montantes finais contratados.

Entre os certames que mais contribuíram para a economia, destaca-se a Prefeitura de Tarauacá, que, em março de 2024, obteve uma redução de R$ 10,5 milhões no valor contratado, correspondendo a uma economia de 24,3%. Já a Fundação Hospitalar do Acre, em agosto, conseguiu reduzir R$ 24,3 milhões, equivalente a 20,62% do valor inicialmente previsto.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) também apresentou cortes expressivos. Em julho, um pregão eletrônico resultou em uma economia de R$ 7,4 milhões (3,45%), enquanto em outubro, uma licitação atingiu uma redução de R$ 1,1 milhão (3,59%).

Anúncio

No total, os contratos analisados somaram R$ 250,5 milhões antes da revisão e foram fechados por R$ 202,2 milhões, resultando na economia de R$ 48,2 milhões. Somado a economia desde 2022, considerando 119 certames ao longo do período analisado, o Estado e os municípios registraram uma redução de R$ 476,9 milhões nas despesas públicas.