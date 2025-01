BBB 25 divulga elenco nesta quinta-feira; confira as novidades

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Big Brother Brasil 2025 anuncia nesta quinta-feira (9) os participantes do programa, que estreia na próxima segunda-feira (13). Os anúncios serão liberados aos poucos, no decorrer da programação da TV Globo, com cobertura completa na Maratona Big Day, do Gshow e Globoplay.

Neste ano, os competidores entrarão em duplas, de forma inédita no reality show. Os participantes podem ser casais, familiares ou amigos. Haverá uma nova dinâmica para as duplas no começo do game.

Outras novidades são: O Castigo do Monstro será inspirado em grandes momentos da história do reality; A divisão entre VIP e Xepa volta para o programa; e Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna estão de volta para comentar os acontecimentos dentro da casa. Neste ano, Boninho não dirige mais o reality show. Angélica Campos, que já trabalhava nos bastidores de edições anteriores, assume a direção-geral.

Há algumas semanas, já passaram a circular os nomes de alguns nomes cotados para o programa, entre eles Gracyanne Barbosa com a enteada, os ginastas Daniele e Diego Hypolito, MC Loma e Mariely, entre outros. Alguns dos famosos que figuram na lista já negaram que estarão no reality show, mas o público saberá logo mais quem de fato vai participar do programa.