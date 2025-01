Avião que explodiu em Ubatuba saiu de Goiás; concessionária cita chuva

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O avião que caiu e explodiu em Ubatuba nesta quinta-feira, 9, saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Devido à chuva na cidade, a pista ficou molhada e atrapalhou a manobra que seria feita pelo piloto, segundo uma nota divulgada pela rede VOA, concessionária que administra o aeroporto de Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros informou que cinco pessoas estavam a bordo. Dois adultos e duas crianças foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O piloto ficou preso às ferragens e não resistiu.

O acidente ocorreu próximo a uma pista de skate. Inicialmente, a prefeitura informou registro de oito vítimas, mas o número foi corrigido para seis, sendo cinco na aeronave (três adultos e duas crianças) e uma mulher que passava pelo local, foi correr ao ver o ocorrido e acabou torcendo o pé. Às 11h23 foi confirmado o óbito do piloto.

Ainda segundo a rede VOA, as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada. A aeronave tentou pousar, ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança, que sobreviveram. Destroços do avião pararam na beira do mar, na praia do Cruzeiro.

Leia a nota completa a seguir:

“A Rede VOA confirma o acidente com a Aeronave prefixo PR GFS – modelo Cessna Citation 525 CJ1 – nas proximidades do Aeroporto de Ubatuba, administrado pela concessionária.

A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada.

Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida. O SERIPA já foi acionado e está coletando informações.

Foram resgatadas quatro pessoas, sendo um casal e duas crianças. O piloto ficou preso às ferragens e veio a óbito.”