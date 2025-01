Acre teve 11 crianças registradas como desaparecidas em um ano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nesta semana informações do relatório anual sobre crianças desaparecidas e localizadas em 2022. Em 2022, 2.169 crianças desapareceram no Brasil, uma média de seis por dia. O levantamento também revela que 54,5% dos desaparecidos eram do sexo masculino e 45,4%, do sexo feminino. Na Região Norte, foram registrados 129 desaparecimentos.

O Estado do Acre contabilizou 11 casos de crianças desaparecidas ao longo de 2022, o que representa 0,51% do total nacional. Segundo os dados, a taxa de localização no Acre foi de 54,55%, com seis crianças encontradas ao longo do ano. No entanto, o índice é inferior à média nacional, que atingiu 57% dos casos solucionados.

Vale destacar que, na Região Norte, o estado com maior número de desaparecidos foi o Pará, com 57 registros, enquanto Rondônia apresentou a menor taxa de localização, com apenas 7,69% de recuperação.

Outro dado relevante é o perfil das crianças desaparecidas. No Acre, 16,7% dos casos envolveram crianças pretas, um dos percentuais mais altos do país.