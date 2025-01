Acre terá chuvas pontuais e temperaturas amenas no fim de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O fim de semana no Acre será marcado por alta umidade do ar, originária do oceano Atlântico Norte, trazendo chuvas de forma pontual e passageira em várias regiões do estado. Apesar da possibilidade de pancadas mais intensas em algumas áreas, as precipitações seguirão abaixo da média, sem riscos de grandes acumulados. Os dados são do Portal O Tempo Aqui.

Em Rio Branco, o nível do rio Acre, que apresentou uma rápida elevação nos últimos dias, deve permanecer abaixo de 11 metros, descartando qualquer preocupação com inundações neste período.

As mínimas variam entre 22°C e 24°C, predominando no início do dia, enquanto as máximas alcançam entre 28°C e 32°C durante as tardes, mantendo o clima agradável em todos os municípios do estado.

“Os ventos serão predominantemente fracos ou calmos, com rajadas moderadas ocasionais, soprando do norte e com variações de noroeste e nordeste”, diz trecho da boletim.