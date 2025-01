Acre recebe alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o estado do Acre. O aviso, que teve início às 10h desta quinta-feira (9), permanece válido até as 10h de sexta-feira (10) e está classificado com grau de severidade “Perigo Potencial”.

De acordo com o alerta, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h.

Embora os riscos sejam considerados baixos, o Inmet alerta para a possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em algumas áreas.

