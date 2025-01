Governadora em exercício empossa membros do Conselho de Segurança Alimentar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Proporcionando avanços nas políticas públicas e no controle da Segurança Alimentar e Nutricional estadual, a governadora em exercício do Acre e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, empossou, nesta quarta-feira, 8, na sala de situação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os novos conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) do estado.

A posse do Consea representa um momento democrático que promove a rotatividade e a renovação de ideias, garantindo a participação de diferentes grupos e perspectivas, fortalecendo a representatividade e legitimando as decisões do órgão.

Durante a solenidade, Mailza Assis destacou a relevância do conselho e de suas políticas públicas como um pilar essencial que deve ser fortalecido.

“Precisamos investir e garantir segurança alimentar para a nossa população, que não significa apenas o poder de se alimentar e obter valor nutricional, mas também assegurar os direitos de produzir e de ter condições dignas de vida. O alimento é a necessidade mais básica do ser humano. Por isso, vamos trabalhar, cuidar e investir para reduzir os índices de vulnerabilidade, especialmente em relação à alimentação”, afirmou.

Com eleições realizadas a cada dois anos, o Consea é formado por representantes do governo e da sociedade civil, sendo responsável por promover a articulação entre diversos setores para assegurar o direito humano à alimentação adequada.

Na ocasião, Mailza também deu posse ao presidente reeleito do Consea, José Ronaldo Martins Teles, que seguirá liderando iniciativas para melhorar a oferta de alimentos em quantidade e qualidade para toda a população.

Teles ressaltou o compromisso do governo com a segurança alimentar, destacando o programa Prato Extra como essencial para muitas famílias.

“Eu acredito que, agora, com a Secretaria de Assistência Social sob a liderança da senhora Mailza, teremos avanços significativos na segurança alimentar do estado. A Secretaria está oferecendo apoio crucial ao Conselho de Segurança Alimentar, que antes era apenas uma divisão. Hoje, já temos um departamento estruturado com planos de se transformar em uma diretoria. Esse apoio é fundamental para o fortalecimento da segurança alimentar no Acre”, declarou.

Representando a população, a conselheira empossada Joyce Vieira, também integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), destacou a relevância da cooperação entre o conselho e a secretaria na implementação de ações na Cozinha Solidária Marielle Franco, que produz mais de 200 marmitas diariamente.

“O Consea e a Secretaria de Assistência Social são parceiros fundamentais e sempre estão ao nosso lado. Participar dessa posse é um marco para continuarmos avançando. Como bem disse nossa governadora em exercício, o objetivo é claro: erradicar a fome no Acre”, enfatizou.

Os membros empossados incluem representantes da sociedade civil e conselheiros indicados pelas secretarias de Planejamento (Seplan), Saúde (Sesacre), Educação e Cultura (SEE), Agricultura (Seagri), SEASDH, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e outras insituições.

“As dificuldades das políticas públicas podem ser reduzidas com o apoio do conselho, permitindo que enfrentemos os desafios da segurança alimentar para as pessoas mais vulneráveis. Nosso objetivo é que as famílias passem a depender cada vez menos do Prato Extra e consigam, em suas próprias residências, o que é essencial para a dignidade humana: a alimentação, nossa necessidade primária”, reforçou a secretária em exercício da SEASDH, Amanda Vasconcelos.

Entre os empossados estão Nilciany Vilaço, Daiana Alves de Souza, Igor Honorato Leduino da Silva, Claiton Roniere de Oliveira, Lorena Machado Lima, Nayla Regina da Silva, Deltirene da Costa Cardoso, Valéria Albuquerque Canoê, Regiani Cristina de Oliveira, Vasti Albuquerque Quintana Queiroz, Alessandra Ferraz Cavalcante, Carla Davanzo, entre outros.

Sobre o conselho

O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) é um órgão de caráter consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que atua na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional.

