Ex-vereador Jadinha morre aos 63 anos em Cruzeiro do Sul

O ex-vereador Jader Saraiva Machado Filho, o Jadinha, de 62 anos, morreu nesta quarta-feira, 8, na Unidade de Terapia intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele estava internado há mais de 20 dias na unidade hospitalar após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e complicações no coração.

Filho do ex-deputado estadual Saraiva Machado, Jadinha foi vereador pelo MDB e secretário de Esporte do município. Criou o projeto ‘Brincando nos Bairros’, que buscava, por meio de atividades recreativas e esportivas, como o futebol, afastar crianças e jovens da criminalidade, promovendo inclusão por meio do esporte.

Por meio de nota, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, lamentou a morte de Jadinha. “Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Jader Saraiva Machado Filho, que construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, sempre com grande compromisso social e amor pela nossa cidade. Neste momento de tristeza, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos de Jadinha”, destacou o prefeito.

O corpo do ex-vereador é velado na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.