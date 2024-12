Projeto aproxima alunos da rede básica estadual ao Instituto Federal do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O projeto de Extensão Caminhando para o Futuro, idealizado pelo Grupo de Pesquisa NUPEGInTec (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Inovação Tecnológica), quer aproximar os estudantes da rede pública e privada do Instituto Federal do Acre (IFAC). A ideia é que os jovens estudantes conheçam a estrutura, os cursos e as oportunidades proporcionadas pela instituição.

A intenção é oferecer um dia de visita guiada ao IFAC na capital acreana. A primeira turma de estudantes a participar do projeto foram 37 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Lourival Pinho, localizada no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A ação contou com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do Ifac e de pesquisadores voluntários do NUPEGInTec. Os estudantes dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio da escola participaram de uma visita guiada pelos diversos espaços da instituição, incluindo o prédio administrativo, laboratórios, blocos de salas de aula, biblioteca, refeitório, ginásio e auditório.

Além do tour pelas dependências, os alunos participaram de um ciclo de palestras voltado à área da gestão, que incluiu dinâmicas interativas para estimular o engajamento e sorteios de diversos brindes, tornando a experiência ainda mais especial e acolhedora.

Acompanhados por três professores da escola, os alunos tiveram a oportunidade de compreender melhor como funciona o ensino técnico e superior, vivenciando uma experiência que busca aproximá-los do ambiente acadêmico. A gestão da Escola Lourival Pinho demonstrou grande interesse e entusiasmo pelo projeto, destacando a importância de iniciativas como essa para ampliar as perspectivas educacionais dos jovens da comunidade.

A equipe já planeja edições em 2025, ampliando a abrangência para novas escolas e comunidades.

As escolas interessadas em participar das próximas edições do Projeto Caminhando para o Futuro, previstas para começar no final de março de 2025, já podem entrar em contato com o grupo de pesquisa NUPEGInTec. As inscrições das escolas podem ser feitas peloe-mail [email protected].